Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24. Такие перебои наблюдаются именно по взлетам, посадки осуществляют, согласно запланированным действиям.
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Что известно о сбоях в Польше?
Согласно обнародованной информации, аэропорт имени Фредерика Шопена первым сообщил о перебоях, которые зафиксировали по вылетам бортов.
В связи со сбоем информационных систем Польского агентства воздушного движения (PAŻP) на территории всей страны пока невозможно выполнять взлеты самолетов. Посадки сейчас осуществляются в соответствии с процедурами,
– сообщили там.
Позже соответствующую информацию о перебоях сообщил и представитель вышеупомянутого Польского агентства воздушного движения Марцин Хадай.
"Утром произошел сбой системы управления воздушным движением; самолеты приземляются, но в некоторых польских аэропортах введены ограничения на взлеты", – рассказал он.
К слову, ночью 19 июля на фоне атаки России по Украине, Польша поднимала в небо свою военную авиацию, в частности несколько истребителей. Там активировали все доступные ресурсы и средства, что есть в их распоряжении.