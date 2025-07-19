Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24. Такі перебої спостерігаються саме щодо зльотів, посадки здійснюють, згідно з запланованими діями.

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Що відомо про збої у Польщі?

Згідно з оприлюдненою інформацією, аеропорт імені Фредеріка Шопена першим повідомив про перебої, які зафіксували щодо вильотів бортів.

У зв'язку зі збоєм інформаційних систем Польського агентства повітряного руху (PAŻP) на території всієї країни наразі неможливо виконувати зльоти літаків. Посадки наразі здійснюються відповідно до процедур,

– повідомили там.

Пізніше відповідну інформацію про перебої повідомив і представник вищезгаданого Польського агентства повітряного руху Марцин Хадай.

"Вранці стався збій системи управління повітряним рухом; літаки приземляються, але в деяких польських аеропортах запроваджені обмеження на зльоти", – розповів він.

До слова, вночі 19 липня на тлі атаки Росії по Україні, Польща підіймала у небо свою військову авіацію, зокрема кілька винищувачів. Там активували всі доступні ресурси та засоби, що є в їхньому розпорядженні.