Про це повідомило Посольство України в Польщі с посиланням на Konkret24, передає 24 Канал.

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Що відомо про виступ Василя Боднара?

Українське посольство в Польщі повідомило про поширення фейку стосовно виступу посла України Василя Боднара під час заходу до роковин Волинської трагедії. Згідно з вкидами в мережі, посол нібито обмежився 10-секундною промовою. Це твердження супроводжувалося відео одного з польських телеканалів.

"Дуже дякую. Слава пам'яті жертвам волинського злочину та дякую за увагу", – сказав на уривку з відео Боднар.

Водночас повну версію виступу оприлюднили польські журналісти, які підтвердили, що справжній виступ був тривалішим і містив ключові меседжі.

Під час промови Боднар подякував за запрошення, наголосив на важливості чесної розмови про історичні події та підкреслив потребу вшанування жертв по обидва боки кордону. Він зазначив, що варто зважати тільки на правдиві факти під час порушення такого чутливого питання.

Нагадаємо, у травні на Тернопільщині завершили ексгумацію жертв Волинської трагедії. За місяць в мережі почали поширювати фейки про нібито зупинку робіт за вказівкою українського міністра культури.