У мережі також оприлюднили лист за підписом міністра культури України Миколи Точицького із рішенням про зупинку ексгумації. Сам чиновник на сторінці у Facebook заявив, що це фейк, передає 24 Канал.

Дивіться також У Польщі запровадили день пам'яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН та УПА": реакція МЗС України

Спроба розсварити українців та поляків

Міністр наголосив, що цей фейк є спробою "підірвати історичний конструктивний діалог між Україною та Польщею".

Фейковий лист міністра культури України / Фото соцмережі

Точицький нагаадав, що польові роботи в Пужникаж було успішно завершено 10 травня 2025 року. Польська сторона назвала цей процес історичним та дипломатичним проривом.

Ми є і залишаємся відданими демократичним і християнським цінностям, і ми будемо надалі гідно вшановувати пам'ять українців та поляків. Також очікуємо на оперативну реакцію Міністерства культури Польщі, а також мого друга і колеги Міністерки Ганни Врублевської,

– йдеться у пості Точицького.

Нагадаємо, що у травні українсько-польська археологічна експедиція виявила у Садовому братську могилу з останками 42 осіб, серед яких 10 дітей.