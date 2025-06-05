МЗС України закликали до утримання від провокації напруженості між країнами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу польського Сейму та МЗС України.

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У заяві польського парламенту йдеться, що в період 1939–1946 років українські націоналісти "скоїли злочин геноциду проти польського населення" і "вбили понад сто тисяч поляків і змусили сотні тисяч втекти".

"Пік цього злочину припадає на липень 1943 року, а символічна дата гекатомби поляків від рук українських націоналістів – 11 липня 1943 року, коли поляків убивали в приблизно сотні містечок", – йдеться у документі.

У МЗС України заявили, що це рішення "йде всупереч духові добросусідських відносин між Україною і Польщею". У відомстві закликати польську сторону утриматися від дій, що можуть призвести до зростання напруженості й здатні підірвати досягнення, "здобуті конструктивним діалогом і співпрацею між Україною та Польщею".

Україна послідовно виступає за наукове, неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії. Ми переконані, що шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки […] Не слід шукати полякам ворогів серед українців, а українцям – серед поляків. Ворог у нас спільний – Росія,

– йдеться у заяві.

Нагадаємо, у призидентських виборах у Польщі переміг очільник польського Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький. Він широко використовував історичний тригер поляків, пов'язаний з Волинською трагедією, у своїй передвиборчій кампанії.

Що відомо про Волинську трагедію

У роки Другої світової війни в умовах німецької окупації на теренах України діяло декілька партизанських рухів. Це зокрема і загони Української повстанської армії (УПА). На території сучасної України діяла і польська Армія Крайова. Розбіжності поляків та українців призвели до сутичок між цими формуваннями, що переросли у взаємні етнічні чистки. Кожна зі сторін аргументувала це помстою за попередні репресії або захистом етнічних земель.

Згідно з даними Інституту історії України, це був один із кривавих епізодів українсько-польського конфлікту часів Другої світової війни. Жертви з обох сторін склали тисячі або десятки тисяч людей.

Цей епізод історії в Україні називають Волинською трагедією, а у певних колах Польщі та в російській пропаганді фігурує слово "різня", що покладає повну відповідальність за насильство на українців.