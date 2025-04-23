Польська поліція почала розсллідування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZLubaczowa.PL.

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На могилі УПА незаконно замінили табличку

На братській могили воїнів УПА на горі Монастир з'явилася нова табличка, зміст якої суттєві відрізняється від попередньої.

Братська могила українців, учасників УПА, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не зарахуй їм тих жахливих вчинків, які вони вчинили проти своїх братів. Пробачити не означає забути, а зцілити біль,

– йдеться у викарбуваному тексті.

Крім того, на хресті український тризуб закрили плитою з християнським хрестом.

Польська поліція почала розслідування незаконної заміни таблички.

Речниця окружної комендатури поліції в Любачові Мажена Мрочковська повідомила, що в понеділок надійшла інформація від прикордонників, що на могилі УПА на горі Монастир встановили нову дошку та хрест.

"Поліцейські виїхали на місце події та провели всі необхідні заходи, серед яких: огляд місця події та фотодокументація. Наразі проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до внесення змін", – зауважила вона

Довідка: пам’ятник бійцям УПА знаходиться поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, неподалік кордону з Україною. Там розташована могила 62 вояків УПА, які загинули у бою з підрозділами НКВС у ніч з 2 на 3 березня 1942 року. Пам'ятник встановили ще у 1990-х роках з ініціативи українських кіл.

Пам'ятник неодноразово ставав ціллю вандалів. У 2015 році там розбили дошку з іменами бійців УПА, а хрест розмалювали у польський націоналістичний прапор, українську символіку замінили на польську.

У 2020 році і без того розбита дошка була розбита вщент, її уламки викинули в яму. Нова табличка була двомовна, з тексту прибрали імена похованих героїв.

"Братська могила українців, полеглих у бою з радянським НКВС в Монастирських лісах у ніч з 2 на 3 березня 1945 року", – мовилося на ній.

Попри незгоду української сторони така табличка залишалася на монументі 5 років, поки зараз її самовільно не замінили.

Історія братської могили бійців УПА в останні роки у фото