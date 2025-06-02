Його опонент Рафал Тшасковський набрав 49,11% голосів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Onet Wiadomosci.

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Відомі результати виборів президента Польщі

Наступним президентом Польщі стане Кароль Навроцький. За інформацією ЗМІ, всі 100% голосів вже підраховані, вони наводять кінцеві результати голосування.



Результати виборів у Польщі / Фотографіка Onet

У другому турі президентських виборів переміг Кароль Навроцький, отримавши 50,89% голосів. (10 606 628 голосів). Його суперник Рафал Тшасковский набрав 49,11%. (10 237 177 голосів). Як бачимо, Кароль Навроцький перемагає свого опонента Рафала Тшасковського з відривом всього в 1,78%.

За даними Національної виборчої комісії, явка у другому турі президентських виборів склала 71,63%.

Видання також публікує карту голосування у Польщі. Бачимо, що за Навроцького здебільшого голосували у південно-східній частині країни, що межує з Україною.



Карта голосування у Польщі / Графіка Onet

На більш детальній карті бачимо, що за Навроцького здебільшого голосувала сільська місцевість, коли у великих містах явну перевагу мав Тшасковський.



Детальна карта голосування у Польщі / Графіка Onet

Нагадаємо, на першому турі виборів 18 травня Рафал Тшасковський набрав 31,36% голосів, тоді як Кароль Навроцький отримав 29,54%.

Що Навроцький казав про Україну

На позиції керманича ​​IPN (Інституту національної пам’яті) Навроцький продовжив курс попередників, який можна назвати двома словами – "історичні війни". Суперниками у війнах пам’яті були ледь не всі сусіди Польщі. Мовиться про Німеччину, Росію та навіть Ізраїль. Дісталося й Україні.

Навроцький говорив про:

винятково односторонні "етнічні чистки з ознаками геноциду";

замочування злочинів польських військових проти українців на Галичині та Волині під час Другої світової;

замовчування співучасті поляків у масових депортаціях українців вже після війни.

У 2018 році (тобто після окупації Криму та частини Донбасу) він літав до Москви за запрошенням на нібито наукову конференцію. Цей візит фінансувався державним коштом (22 500 злотих), але за його підсумками не вийшло жодного фото, статті-звіту чи хоча б комюніке.



Коли він став кандидатом у президенти, то почав будувати свою кампанію на історичних претензіях до України.

Навроцький брав участь у фактично антиукраїнських та антиєвропейських мітингах, а також активно піарився на популярній в Польщі штучно роздутій темі ексгумацій жертв Волинської трагедії та заявляв, що Україні не місце в ЄС і НАТО. Водночас він вперто повторював фейк про 120 000 замордованих українцями поляків.

Крім того, під час мітингів та зустрічей Навроцький виступав проти обов'язкової вакцинації дорослих і дітей, підтримував заборону абортів, був проти легалізації цивільних партнерств.