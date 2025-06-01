Як проходять вибори у Польщі, які позиції Навроцького та Тшасковського, що вони говорили про Україну – повідомляє 24 Канал.

Важливо Опозиційний кандидат у президенти Польщі готовий не підтримувати вступ України в НАТО

Вибори президента в Польщі

11:09, 1 червня Головне управління поліції повідомило, що в суботу, 31 травня, від початку дії виборчої тиші до 20:00, було зафіксовано 87 порушень, пов’язаних із її недотриманням.

09:11, 1 червня Коли будуть результати виборів Голова Національної виборчої комісії Польщі Сільвестр Марціняк висловив сподівання, що результати другого туру президентських виборів будуть оголошені "так само швидко, як і після першого туру". Так, можливо вже у понеділок 2 червня вже оголосять результати.

07:16, 1 червня Напередодні виборів Навроцький опинився в епіцентрі скандалів Напередодні виборів навколо Навроцького розгорнулися відразу кілька скандалів. Так, з'явилася інформація, що він брав участь у сутичках футбольних фанатів та часто в жорстоких бійках. Також Навроцького звинувачують у шахрайстві з житлом. У ЗМІ писали, що кандидат у президенти Польщі нібито обіцяв доглядати за літнім сусідом, а натомість – заволодів його квартирою, виселивши чоловіка до будинку для літніх людей. Ба більше, нещодавно ЗМІ оприлюднили інформацію, що Навроцький під час роботи у готелі викликав повій для гостей.

07:12, 1 червня На виборах очікується висока явка, адже новий президент Польщі кардинально вплине на політику країни у майбутньому. Зокрема, якщо президентом стане Навроцький, то очікуються конфронтації з ЄС, відкидання кліматичної політики та міграційного пакета ЄС. Крім того, може зменшитися підтримка та надання допомоги Україні.

07:07, 1 червня Що казали про Україну Тшасковський та Навроцький мають кардинально різні позиції щодо України. Так, Рафал Тшасковський виступає за вступ України до ЄС та НАТО. Він переконаний, що це зміцнить безпеку Польщі та союзів загалом. Крім того, Тшасковський активно допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. Водночас під час дебатів 13 травня він висловив скандальну заяву. За словами Тшасковського, Україна нібито повинна бути буферною зоною між Росією та країнами Заходу, виступив проти відправлення польских військ в Україну та закликав до зменшення соцпідтримки українців у Польщі. Навроцький відомий своїми антиукраїнськими заявами. Він виступає проти членства України в НАТО та ЄС, поки "не будуть вирішені історичні питання", зокрема – щодо Волинської трагедії. Він також вважає, що підтримка України послаблює польську армію.

07:02, 1 червня Кандидати у президенти Польщі Громадяни Польщі обиратимуть між двома кандидатами – Рафалом Тшасковським та Каролем Навроцьким. Рафал Тшасковський – представник ліволіберального табору, мер Варшави, член партії "Громадянська платформа", чий лідер Дональд Туск наразі є прем'єр-міністром. Кароль Навроцький – голова польського Інституту національної пам'яті, представник правоконсервативного табору. Формально – самовисуванець, проте його підтримує опозиційна партія "Право і справедливість". За даними опитувань, розрив між Тшасковським та Навроцьким – мінімальний. Різні ресурси повідомляли про розрив близько 1,7%: Тшасковського підтримують 46% виборців, а Навроцького – 47,7%.