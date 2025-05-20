Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Навроцького в Х.

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Навроцький знову готовий виступати проти України в НАТО

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький раніше говорив, що не бачить Україну в ЄС і НАТО. Тоді головною причиною він називав небажання Києва співпрацювати щодо розв'язання історичних питань. Тепер Навроцький, який увійшов у другий тур президентських виборів, знову висловився на тему вступу України до об'єднань. Він навіть готовий обіцяти, що не підтримуватиме такий вступ в обмін на політичну підтримку Славоміра Менцена.

Менцен запросив обох учасників другого туру на розмову. Він пропонуватиме кандидатам пообіцяти, що Польща відмовиться від відправки польських військ в Україну, а також не підписуватиме закон про ратифікацію приєднання України до НАТО, якщо такий буде.

Я приймаю запрошення і готовий до підписання тих пропозицій. А решту обговоримо у пана на Youtube-каналі. До зустрічі,

– заявив Навроцький.

У іншого кандидата Рафала Тшасковського позиція щодо членства України в НАТО і ЄС була схвальна, але нещодавно він говорив, що Україна має стати "буферною зоною".

Нагадаємо, у першому турі виборів мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади отримав 31,36% голосів, а директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький від опозиційної партії "ПіС" має 29,54%.