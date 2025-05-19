Після нього йде директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький. Відповідні результати оприлюднили у понеділок, 19 травня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat News.

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Які підсумки першого туру виборів президента

Як свідчать дані після підрахунку голосів зі 100% виборчих дільниць, проєвропейський Рафал Тшасковський набрав 31,36%, а консерватор Кароль Навроцький, який будує свою кампанію на антиукраїнських історичних претензіях, отримав 29,54%.

Вищезгадані кандидати зійдуться вже 1 червня у другому турі президентських виборів. Замикає відповідну трійку антиукраїнський кандидат Славомір Менцен, який набрав 14,81%. Четверте місце посів ще один одіозний кандидат Гжегож Браун – 6,34%.

На п'ятому місці опинився спікер польського Сейму Шимон Головня – 4,99%. За даними видання, явка на виборах у неділю, 18 травня, склала 67,31% і була вищою, ніж у першому турі виборів 2020 року, коли вона становила 64,51%.

Нагадаємо, що раніше згідно з підрахунками деяких виборчих округів компанією Onet, Рафал Тшасковський отримав 31,2 відсотка. Своєю чергою Кароль Навроцький здобув 29,7 відсотка. Цю трійку замикав Славомір Менцен з результатом 14,9 відсотка.