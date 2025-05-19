З незначним розривом за ним опинився Кароль Навроцький. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Onet.

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Які результати виборів у Польщі

Згідно з підрахунками деяких виборчих округів компанією Onet, Рафал Тшасковський отримав 31,2 відсотка. Своєю чергою Кароль Навроцький здобув 29,7 відсотка. Цю трійку замикає Славомір Менцен з результатом 14,9 відсотка.

Гжегож Браун отримує 6,4%, Шимон Головня – 5%, Адріан Зандберг – 4,8%, Магдалена Бєят – 4,2%, Кшиштоф Становський – 1,2%, Йоанна Сенишин – 1,1%, Марек Якуб’як – 0,8%, Артур Бартошевич – 0,5%, Мацей Мацяк – 0,2%, Марек Вох – 0,1%.



Підраховані наразі результати / Інфографіка Onet

Нагадаємо, що Головне управління розвідки України повідомило, що напередодні президентських виборів у Польщі Кремль проводив спецоперацію Doppelganger. Це одна з наймасштабніших та найтриваліших російських інформаційних кампаній.