После него идет директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий. Соответствующие результаты обнародовали в понедельник, 19 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.

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Каковы итоги первого тура выборов президента

Как свидетельствуют данные после подсчета голосов со 100% избирательных участков, проевропейский Рафал Тшасковский набрал 31,36%, а консерватор Кароль Навроцкий, который строит свою кампанию на антиукраинских исторических претензиях, получил 29,54%.

Вышеупомянутые кандидаты сойдутся уже 1 июня во втором туре президентских выборов. Замыкает соответствующую тройку антиукраинский кандидат Славомир Менцен, который набрал 14,81%. Четвертое место занял еще один одиозный кандидат Гжегож Браун – 6,34%.

На пятом месте оказался спикер польского Сейма Шимон Головня – 4,99%. По данным издания, явка на выборах в воскресенье, 18 мая, составила 67,31% и была выше, чем в первом туре выборов 2020 года, когда она составляла 64,51%.

Напомним, что ранее согласно подсчетам некоторых избирательных округов компанией Onet, Рафал Тшасковский получил 31,2 процента. В свою очередь Кароль Навроцкий получил 29,7 процента. Эту тройку замыкал Славомир Менцен с результатом 14,9 процента.