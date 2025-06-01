Как проходят выборы в Польше, какие позиции Навроцкого и Тшасковского, что они говорили об Украине – сообщает 24 Канал.

Важно Оппозиционный кандидат в президенты Польши готов не поддерживать вступление Украины в НАТО

Выборы президента в Польше

11:09, 1 июня Главное управление полиции сообщило, что в субботу, 31 мая, от начала действия избирательной тишины до 20:00, было зафиксировано 87 нарушений, связанных с ее несоблюдением.

09:11, 1 июня Когда будут результаты выборов Председатель Национальной избирательной комиссии Польши Сильвестер Марциняк выразил надежду, что результаты второго тура президентских выборов будут объявлены "так же быстро, как и после первого тура". Так, возможно уже в понедельник 2 июня уже объявят результаты.

07:16, 1 июня Накануне выборов Навроцкий оказался в эпицентре скандалов Накануне выборов вокруг Навроцкого развернулись сразу несколько скандалов. Так, появилась информация, что он участвовал в столкновениях футбольных фанатов и часто в жестоких драках. Также Навроцкого обвиняют в мошенничестве с жильем. В СМИ писали, что кандидат в президенты Польши якобы обещал ухаживать за пожилым соседом, а взамен – завладел его квартирой, выселив мужчину в дом престарелых. Более того, недавно СМИ обнародовали информацию, что Навроцкий во время работы в отеле вызывал проституток для гостей.

07:12, 1 июня На выборах ожидается высокая явка, ведь новый президент Польши кардинально повлияет на политику страны в будущем. Так, если президентом станет Навроцкий, то ожидаются конфронтации с ЕС, отвержение климатической политики и миграционного пакета ЕС. Кроме того, может уменьшиться поддержка и оказание помощи Украине.

07:07, 1 июня Что говорили об Украине Тшасковский и Навроцкий имеют кардинально разные позиции относительно Украины. Так, Рафал Тшасковский выступает за вступление Украины в ЕС и НАТО. Он убежден, что это укрепит безопасность Польши и союзов в целом. Кроме того, Тшасковский активно помогает Украине с начала полномасштабного вторжения России. В то же время во время дебатов 13 мая он высказал скандальное заявление. По словам Тшасковского, Украина якобы должна быть буферной зоной между Россией и странами Запада, выступил против отправки польских войск в Украину и призвал к уменьшению соцподдержки украинцев в Польше. Навроцкий известен своими антиукраинскими заявлениями. Он выступает против членства Украины в НАТО и ЕС, пока "не будут решены исторические вопросы", в частности – по Волынской трагедии. Он также считает, что поддержка Украины ослабляет польскую армию.

07:02, 1 июня Кандидаты в президенты Польши Граждане Польши будут выбирать между двумя кандидатами – Рафалом Тшасковским и Каролем Навроцким. Рафал Тшасковский – представитель леволиберального лагеря, мэр Варшавы, член партии "Гражданская платформа", чей лидер Дональд Туск сейчас является премьер-министром. Кароль Навроцкий – глава польского Института национальной памяти, представитель правоконсервативного лагеря. Формально – самовыдвиженец, однако его поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость". По данным опросов, разрыв между Тшасковским и Навроцким – минимальный. Различные ресурсы сообщали о разрыве около 1,7%: Тшасковского поддерживают 46% избирателей, а Навроцкого – 47,7%.