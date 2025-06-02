Его оппонент Рафал Тшасковский набрал 49,11% голосов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Onet Wiadomosci.

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Известны результаты выборов президента Польши

Следующим президентом Польши станет Кароль Навроцкий. По информации СМИ, все 100% голосов уже подсчитаны, они приводят конечные результаты голосования.



Результаты выборов в Польше / Фотографика Onet

Во втором туре президентских выборов победил Кароль Навроцкий, получив 50,89% голосов. (10 606 628 голосов). Его соперник Рафал Тшасковский набрал 49,11%. (10 237 177 голосов). Как видим, Кароль Навроцкий побеждает своего оппонента Рафала Тшасковского с отрывом всего в 1,78%.

По данным Национальной избирательной комиссии, явка во втором туре президентских выборов составила 71,63%.

Издание также публикует карту голосования в Польше. Видим, что за Навроцкого в основном голосовали в юго-восточной части страны, граничащей с Украиной.



Карта голосования в Польше / Графика Onet

На более подробной карте видим, что за Навроцкого в основном голосовала сельская местность, когда в крупных городах явное преимущество имел Тшасковский.



Подробная карта голосования в Польше / Графика Onet

Напомним, на первом туре выборов 18 мая Рафал Тшасковский набрал 31,36% голосов, тогда как Кароль Навроцкий получил 29,54%.

Что Навроцкий говорил об Украине

На позиции руководителя IPN (Института национальной памяти) Навроцкий продолжил курс предшественников, который можно назвать двумя словами – "исторические войны". Соперниками в войнах памяти были едва ли не все соседи Польши. Говорится о Германии, России и даже Израиле. Досталось и Украине.

Навроцкий говорил о:

исключительно односторонние "этнические чистки с признаками геноцида";

замалчивании преступлений польских военных против украинцев на Галичине и Волыни во время Второй мировой;

замалчивание соучастия поляков в массовых депортациях украинцев уже после войны.

В 2018 году (то есть после оккупации Крыма и части Донбасса) он летал в Москву по приглашению на якобы научную конференцию. Этот визит финансировался за государственный счет (22 500 злотых), но по его итогам не вышло ни одного фото, статьи-отчета или хотя бы коммюнике.



Когда он стал кандидатом в президенты, то начал строить свою кампанию на исторических претензиях к Украине.

Навроцкий участвовал в фактически антиукраинских и антиевропейских митингах, а также активно пиарился на популярной в Польше искусственно раздутой теме эксгумаций жертв Волынской трагедии и заявлял, что Украине не место в ЕС и НАТО. В то же время он упорно повторял фейк о 120 000 замученных украинцами поляков.

Кроме того, во время митингов и встреч Навроцкий выступал против обязательной вакцинации взрослых и детей, поддерживал запрет абортов, был против легализации гражданских партнерств.