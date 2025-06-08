В сети также обнародовали письмо за подписью министра культуры Украины Николая Точицкого с решением об остановке эксгумации. Сам чиновник на странице в Facebook заявил, что это фейк, передает 24 Канал.

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Попытка рассорить украинцев и поляков

Министр подчеркнул, что этот фейк является попыткой "подорвать исторический конструктивный диалог между Украиной и Польшей".

Фейковое письмо министра культуры Украины / Фото соцсети

Точицкий напомнил, что полевые работы в Пужникаж были успешно завершены 10 мая 2025 года. Польская сторона назвала этот процесс историческим и дипломатическим прорывом.

Мы есть и остаемся преданными демократическим и христианским ценностям, и мы будем в дальнейшем достойно чтить память украинцев и поляков. Также ожидаем оперативную реакцию Министерства культуры Польши, а также моего друга и коллеги министра Анны Врублевской,

– говорится в посте Точицкого.

Напомним, что в мае украинско-польская археологическая экспедиция обнаружила в Садовом братскую могилу с останками 42 человек, среди которых 10 детей.