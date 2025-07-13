Инцидент произошел около 18:00 по киевскому времени. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News. В сети также появились соответствующие кадры.

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Что известно об инциденте?

Согласно обнародованной информации, в британском аэропорту "Лондон Саутенд" разбился небольшой бизнес-джет. Пока точно неизвестно, сколько людей было на борту, эту информацию в СМИ не указывают.

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В полиции сообщают, что на месте трагедии работают правоохранители совместно со всеми аварийно-спасательными службами. По предварительной информации, соответствующая работа продлится в течение нескольких часов.

По данным издания, на место происшествия прибыли 4 машины скорой помощи. Местных призывают держаться подальше от участка инцидента, чтобы не мешать экстренным службам выполнять свою работу.