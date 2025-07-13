Інцидент стався близько 18:00 за київським часом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News. У мережі також з'явилися відповідні кадри.

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Що відомо про інцидент?

Згідно з оприлюдненою інформацією, у британському аеропорту "Лондон Саутенд" розбився невеликий бізнес-джет. Наразі достеменно невідомо, скільки людей було на борту, цю інформацію у ЗМІ не вказують.

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