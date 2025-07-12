Про це в суботу, 12 липня, повідомили в Reuters, передає 24 Канал. Нові деталі стали відомі завдяки попередньому звіту Індійського бюро з розслідування авіаційних аварій.

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Що відбувалося в кабіні пілотів?

Резервне джерело енергії спрацювало одразу після того, як літак відірвався від землі – це свідчить про втрату потужності двигунів.

За даними записів диктофона, в останні хвилини польоту один пілот запитав іншого, чому той відключив подачу палива. Колега відповів, що не робив цього.

У попередньому звіті не уточнюють, як перемикачі могли спрацювати під час польоту. Окрім того, експерти заявили, що пілот не міг випадково скористатися ними – такі перемикачі використовують лише після посадки або в разі надзвичайних ситуацій, наприклад, при пожежі у двигуні.

До слова, командиром екіпажу літака Air India був 56-річний Суміт Сабхарвал, який мав загальний наліт 15 638 годин. Його другим пілотом був 32-річний Клайв Кундер із досвідом у 3 403 години.

Ми дбаємо про добробут пілотів, тому не робімо поспішних висновків на цьому етапі, дочекаймося остаточного звіту,

– сказав міністр цивільної авіації Рам Мохан Найду.

Чорні скриньки вже знайшли й розшифрували, усі вимоги з технічної придатності літака були дотримані.

Нагадаємо, загалом у літаку було 242 людини – 169 громадян Індії, 53 громадяни Великої Британії, 7 португальців та один канадський пасажир. Вижив лише 40-річний британець Вішваш Кумар Рамеш, який врятувався через отвір у фюзеляжі.