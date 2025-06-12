Історію постраждалого розповіли в The Guardian, передає 24 Канал. Чоловік поділився спогадами про трагедію.
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Що розповів вцілілий британець
Boeing Dreamliner рейсом AI 171 прямував до Лондона. В Air India підтвердили, що внаслідок катастрофи загинула 241 людина з 242, що перебували на борту літака.
Вішваш Кумар Рамеш думав, що загинув, перш ніж зумів вибрався з-під уламків, врятувавшись через отвір у фюзеляжі.
Мені вдалося відстебнутись, проштовхнути ногою цей отвір і вилізти назовні. Я не знаю, як вижив. На моїх очах гинули люди – стюардеси і двоє осіб, яких я бачив поруч,
– згадує чоловік.
За його словами, коли літак злетів, протягом 5 – 10 секунд здавалося, наче він "застряг у повітрі". Boeing не набирав висоту, а просто планерував, раптом врізавшись у будівлю і вибухнувши.
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У день авіатрощі Рамеш після відвідин родини в Індії повертався до Великої Британії, де прожив 20 років.
Нагадаємо, серед загиблих того дня – відомий індійський політик Шрі Віджайбгаї Рупані. "Ми працювали разом, пліч-о-пліч, зокрема в найскладніші часи. Віджайбгаї був скромним і працьовитим, твердо відданим своїй справі", – розповів прем'єр-міністр країни Нарендра Моді, який відвідав родину покійного.