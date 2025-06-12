Трагедія трапилася поблизу аеропорту міста Ахмедабад. Усе, що відомо про авіакатастрофу в Індії 12 червня, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Усе, що відомо про авіакатастрофу в Індії

12:48, 12 червня

Відомо, що рейс AI 171, Boeing Dreamliner прямував до Лондона. ЗМІ повідомляють, що це найбільша авіакатастрофа в Індії з часів катастрофи Air India Express у Мангалурі, яка сталася у 2010 році.

12:46, 12 червня

Літак в Індії розбився прямо на даху будівлі, попередньо – це лікарня

ЗМІ пишуть, що за попередніми повідомленнями, літак Air India впав на дах будівлі, ймовірно, лікарні.

12:44, 12 червня

Вже підтверджено загибель щонайменше 30 людей.

12:34, 12 червня

Пілоти літака, що розбився, подали сигнал лиха диспетчерській службі невдовзі після зльоту, повідомив індійський регулятор.

12:31, 12 червня

Момент катастрофи

На кадрах, які опублікували у мережі, можна побачити, як пасажирський літак спочатку намагається приземлитися. Згодом після падіння на місці утворилася вогняна хмара з димом.

12:29, 12 червня

В Індії розбився літак

Рейс був ідентифікований як Air India 171, який, за даними онлайн-трекерів рейсів, вилетів о 13:10 за місцевим часом з Міжнародного аеропорту імені Сардар Валлаббхай Пателя в Ахмедабаді до аеропорту Гатвік у Лондоні.

За попередніми повідомленнями, літак розбився невдовзі після зльоту.

Спершу були повідомлення, що на борту могли перебувати 130 людей, а згодом місцеві ЗМІ оприлюднили цифру у межах 240 – 290 осіб.

Сталася авіакатастрофа на заході країни неподалік аеропорту міста Ахмедабад. Літак впав просто на житловий район поряд з аеропортом.