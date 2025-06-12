Трагедія трапилася поблизу аеропорту міста Ахмедабад. Усе, що відомо про авіакатастрофу в Індії 12 червня, читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Усе, що відомо про авіакатастрофу в Індії
Відомо, що рейс AI 171, Boeing Dreamliner прямував до Лондона. ЗМІ повідомляють, що це найбільша авіакатастрофа в Індії з часів катастрофи Air India Express у Мангалурі, яка сталася у 2010 році.
Літак в Індії розбився прямо на даху будівлі, попередньо – це лікарня
ЗМІ пишуть, що за попередніми повідомленнями, літак Air India впав на дах будівлі, ймовірно, лікарні.
Вже підтверджено загибель щонайменше 30 людей.
Пілоти літака, що розбився, подали сигнал лиха диспетчерській службі невдовзі після зльоту, повідомив індійський регулятор.
Момент катастрофи
На кадрах, які опублікували у мережі, можна побачити, як пасажирський літак спочатку намагається приземлитися. Згодом після падіння на місці утворилася вогняна хмара з димом.
В Індії розбився літак
Рейс був ідентифікований як Air India 171, який, за даними онлайн-трекерів рейсів, вилетів о 13:10 за місцевим часом з Міжнародного аеропорту імені Сардар Валлаббхай Пателя в Ахмедабаді до аеропорту Гатвік у Лондоні.
За попередніми повідомленнями, літак розбився невдовзі після зльоту.
Спершу були повідомлення, що на борту могли перебувати 130 людей, а згодом місцеві ЗМІ оприлюднили цифру у межах 240 – 290 осіб.
Сталася авіакатастрофа на заході країни неподалік аеропорту міста Ахмедабад. Літак впав просто на житловий район поряд з аеропортом.