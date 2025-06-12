Трагедия случилась вблизи аэропорта города Ахмедабад. Все, что известно об авиакатастрофе в Индии 12 июня, читайте в материале 24 Канала.
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Все, что известно об авиакатастрофе в Индии
Сейчас подтверждена гибель по меньшей мере 133 человек. На борту самолета было около 242 человек, в том числе 10 членов экипажа.
Кто был на борту самолета, разбившегося в Индии
На борту самолета Boeing Dreamliner, разбившегося в Индии, были граждане 4 стран. Это 169 индийцев, 53 британца, 7 португальцев и 1 канадец. Учтено в частности членов экипажа. Эти данные предоставила официально компания Air India.
Всех раненых немедленно везут в ближайшие больницы.
Известно, что рейс AI 171, Boeing Dreamliner направлялся в Лондон. СМИ сообщают, что это крупнейшая авиакатастрофа в Индии со времен катастрофы Air India Express в Мангалуре, которая произошла в 2010 году.
Самолет в Индии разбился прямо на крыше здания, предварительно – это больница
СМИ пишут, что по предварительным сообщениям, самолет Air India упал на крышу здания, вероятно, больницы.
Уже подтвердили гибель по меньшей мере 30 человек.
Пилоты разбившегося самолета,, подали сигнал бедствия диспетчерской службе вскоре после взлета, сообщают СМИ.
Момент катастрофы
На кадрах, которые опубликовали в сети, можно увидеть, как пассажирский самолет сначала пытается приземлиться. Впоследствии после падения на месте образовалось огненное облако с дымом.
В Индии разбился самолет
Рейс был идентифицирован как Air India 171, который, по данным онлайн-трекеров рейсов, вылетел в 13:10 по местному времени из Международного аэропорта имени Сардар Валлаббхай Пателя в Ахмедабаде.
По предварительным сообщениям, самолет разбился вскоре после взлета.
Сначала были сообщения, что на борту могли находиться 130 человек, а впоследствии местные СМИ обнародовали цифру в пределах 240 – 290 человек.
Произошла авиакатастрофа на западе страны недалеко от аэропорта города Ахмедабад. Самолет упал прямо на жилой район рядом с аэропортом.