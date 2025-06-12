12:29, 12 июня

Рейс был идентифицирован как Air India 171, который, по данным онлайн-трекеров рейсов, вылетел в 13:10 по местному времени из Международного аэропорта имени Сардар Валлаббхай Пателя в Ахмедабаде.

По предварительным сообщениям, самолет разбился вскоре после взлета.

Сначала были сообщения, что на борту могли находиться 130 человек, а впоследствии местные СМИ обнародовали цифру в пределах 240 – 290 человек.

Произошла авиакатастрофа на западе страны недалеко от аэропорта города Ахмедабад. Самолет упал прямо на жилой район рядом с аэропортом.