Историю пострадавшего рассказали в The Guardian, передает 24 Канал. Мужчина поделился воспоминаниями о трагедии.

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Что рассказал уцелевший британец

Boeing Dreamliner рейсом AI 171 направлялся в Лондон. В Air India подтвердили, что в результате катастрофы погиб 241 человек из 242, находившихся на борту самолета.

Вишваш Кумар Рамеш думал, что погиб, прежде чем сумел выбрался из-под обломков, спасшись через отверстие в фюзеляже.

Мне удалось отстегнуться, протолкнуть ногой это отверстие и вылезти наружу. Я не знаю, как выжил. На моих глазах гибли люди – стюардессы и 2 человека, которых я видел рядом,

– вспоминает мужчина.

По его словам, когда самолет взлетел, в течение 5 – 10 секунд казалось, как будто он "застрял в воздухе". Boeing не набирал высоту, а просто планерировал, вдруг врезавшись в здание и взорвавшись.

Вишваш Кумар Рамеш уцелел в катастрофе: смотрите видео

В день авиакатастрофы Рамеш после посещения семьи в Индии возвращался в Великобританию, где прожил 20 лет.

Напомним, среди погибших в тот день – известный индийский политик Шри Виджайбхаи Рупани. "Мы работали вместе, бок о бок, в частности в самые сложные времена. Виджайбхаи был скромным и трудолюбивым, твердо преданным своему делу", – рассказал премьер-министр страны Нарендра Моди, который посетил семью покойного.