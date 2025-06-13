Об этом сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди, передает 24 Канал. Он посетил семью покойного и выразил соболезнования.

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Что известно о погибшем

Boeing Dreamliner рейсом AI 171 направлялся в Лондон. В Air India подтвердили, что в результате катастрофы погиб 241 человек из 242, находившихся на борту самолета.

Среди жертв – известный политик Шри Виджайбхаи Рупани.

Невозможно представить, что Виджайбхаи не среди нас. Я знаю его десятилетиями. Мы работали вместе, бок о бок, в том числе в самые сложные времена. Виджайбхаи был скромным и трудолюбивым, твердо преданным своему делу,

– написал премьер-министр страны.

По его словам, покойный отличался на каждой доверенной ему должности – в муниципальной корпорации Раджкота, как член парламента Раджья Сабха, президент БДП Гуджарата и как министр правительства штата.

Погиб политик Шри Виджайбхаи Рупани / Фото X/narendramodi

Напомним, в авиакатастрофе выжил только один пассажир – Вишвашкумар Рамеш. Он смог выбраться из самолета и самостоятельно добрался до машины скорой помощи.