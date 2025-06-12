Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Обратите внимание Жуткая авиакатастрофа в Индии с более 240 людьми на борту: все, что известно о трагедии

Погибли 229 пассажиров и 12 членов экипажа

Авиакомпания подтвердила, что только один человек на борту выжил в результате авиакатастрофы в Ахмадабаде.

В Air India уточнили, что погибли 229 пассажиров и 12 членов экипажа. Единственный выживший сейчас находится в больнице.

Тот, кто выжил, является гражданином Великобритании индийского происхождения. Air India выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших. Наши усилия сейчас полностью сосредоточены на потребностях всех пострадавших, их семей и близких,

– отметили в авиакомпании.

Также добавили, что полностью сотрудничают с органами власти, которые расследуют авиакатастрофу.

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Ранее СМИ со ссылкой на офицера полиции сообщали, что выживших якобы могло быть больше.

Единственный, выживший в авиакатастрофе самолета Air India в Ахмадабаде, – это британец Вишваш Кумар Рамеш.

Старший офицер полиции рассказал о его спасении. Пассажир был возле аварийного выхода и сумел спастись, выпрыгнув через аварийную дверь.

Полиция подтвердила, что пока это единственный известный уцелевший.

"Есть вероятность, что среди раненых, которые находятся на лечении в больнице, может быть больше выживших", – предполагал офицер Видхи Чаудхари.