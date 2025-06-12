В сети показали новые кадры взлета борта незадолго перед падением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Breaking Aviation News & Videos.

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Как разбился самолет в Индии

В Индии вблизи аэропорта в городе Ахмедабад произошла масштабная авиакатастрофа. Пассажирский самолет компании Air India упал на жилые районы вблизи территории медицинского учебного заведения.

В сети обнародовали новое видео событий перед катастрофой. На кадрах видеонаблюдения видно, что после взлета вышеупомянутый борт практически сразу перестал набирать высоту и начал снижаться.

Взлет самолета AI171: смотрите видео

К слову, по последним данным в результате авиакатастрофы погибло 290 человек. Среди них 241 пассажир самолета, в частности 10 членов экипажа, и 50 человек на земле. Среди пассажиров выжил только 1 человек – гражданин Великобритании.