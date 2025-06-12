У мережі показали нові кадри зльоту борта незадовго перед падінням. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Breaking Aviation News & Videos.

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Як розбився літак в Індії

В Індії поблизу аеропорту в місті Ахмедабад сталася масштабна авіакатастрофа. Пасажирський літак компанії Air India впав на житлові райони поблизу території медичного навчального закладу.

У мережі оприлюднили нове відео подій перед катастрофою. На кадрах відеоспостереження видно, що після зльоту вищезгаданий борт практично одразу перестав набирати висоту і почав знижуватися.

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До слова, за останніми даними внаслідок авіакатастрофи загинуло 290 людей. Серед них 241 пасажир літака, зокрема 10 членів екіпажу, та 50 людей на землі. Серед пасажирів вижив лише 1 чоловік – громадянин Британії.