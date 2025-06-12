Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, опубліковане у соціальних мережах.

До теми В Індії розбився літак: на борту було понад 240 пасажирів

Яким чином сталася авіакатастрофа в Індії

Очевидці повідомляють, що літак AI171 авіакомпанії Air India, який летів рейсом Ахмедабад – Лондон, розбився поблизу аеропорту під час зльоту. Це сталося саме біля індійського міста Ахмедабад.

На кадрах, які опублікували у мережі, можна побачити, як пасажирський літак спочатку намагається приземлитися. Згодом після падіння на місці утворилася вогняна хмара з димом. Уся авіакатастрофа сталася за кілька секунд.

Яким був момент авіакатастрофи з літаком в Індії / Відео з акаунту у соцмережі Х