Про це пише 24 Канал із посиланням на Air India.
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Що в Air India заявили про аварію пасажирського літака
Місцеві ЗМІ повідомили про авіакатастрофу літака з рейсом Air India 171. Імовірно, це був Boeing 787-8, який летів у Лондон.
Голова Air India Кемпбелл Вілсон заявив, що наразі всі зусилля компанії зосереджені на потребах пасажирів, членів екіпажу, їхніх родин і близьких.
Розслідування потребуватиме часу, але все, що ми можемо зробити просто зараз – ми робимо,
– розповів він.
Вілсон пояснив, що у літаку були 230 пасажирів та 12 членів екіпажу, зокрема:
- 169 – громадяни Індії,
- 53 – громадяни Великої Британії,
- 7 – португальці,
- 1 – канадець.
За його словами, постраждалих пасажирів доставлено місцевою владою до найближчих лікарень. Ймовірно, унаслідок катастрофи загинули всі пасажири літака та члени екіпажу. Цю інформацію уточнюють.
"Я розумію, що у багатьох є запитання, але наразі я не можу відповісти на всі", – підкреслив Вілсон. Він зазначив, що розслідування потребує часу.