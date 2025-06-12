Про це повідомляє видання ANI з посиланням на комісара поліції, передає 24 Канал.

Що відомо про чоловіка, який вижив у авіакатастрофі

У поліції повідомили, що одного вцілілого громадянина Британії знайшли на місці 11A. Зараз він у лікарні та проходить лікування.

Поки що нічого не можна сказати про кількість загиблих. Кількість загиблих може зрости, оскільки літак розбився в житловому районі,

– повідомив комісар.

Hindustan Times пише, що громадянин Великої Британії, якого звати Вішвош, відвідував в Індії свою родину. Він повертався до Британії разом зі своїм братом.