Об этом сообщает издание ANI со ссылкой на комиссара полиции, передает 24 Канал.

Что известно о мужчине, который выжил в авиакатастрофе

В полиции сообщили, что одного уцелевшего гражданина Великобритании нашли на месте 11A. Сейчас он в больнице и проходит лечение.

Пока ничего нельзя сказать о количестве погибших. Количество погибших может возрасти, поскольку самолет разбился в жилом районе,

– сообщил комиссар.

Hindustan Times пишет, что гражданин Великобритании, которого зовут Вишвош, посещал в Индии свою семью. Он возвращался в Британию вместе со своим братом.