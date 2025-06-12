Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ и The Telegraph.

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Очевидцы поделились кадрами трагедии

Местные СМИ сообщили об авиакатастрофе на западе страны недалеко от аэропорта города Ахмедабад. В сети начали распространяться кадры с места происшествия.

Первые минуты после авиакатастрофы: смотрите видео очевидцев

Над местом авиакатастрофы небо затянуло черным дымом. Известно, что туда выехали десяток спасателей и медиков.

В Индии разбился самолет с пассажирами: смотрите видео

Событие официально подтвердили в Индии.

Рейс AI171, выполнявший перелет по маршруту Ахмедабад – Лондон Гатвик, попал в инцидент сегодня, 12 июня 2025 года,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что сейчас выясняют детали и как можно быстрее обнародуют дополнительную информацию на сайте.

Черное облако дыма над местом трагедии: смотрите видео очевидцев

Предварительно, самолет разбился вскоре после взлета. Произошло это примерно между 13:00 и 14:00 по местному времени. Момент катастрофы попал на видео.

Момент авиакатастрофы в Индии: смотрите видео

Самолет упал на жилой район.