Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
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Загинули 229 пасажирів і 12 членів екіпажу
Авіакомпанія підтвердила, що лише одна людина на борту вижила внаслідок авіакатастрофи в Ахмадабаді.
В Air India уточнили, що загинули 229 пасажирів і 12 членів екіпажу. Єдиний, хто вижив, зараз перебуває в лікарні.
Той, хто вижив, є громадянином Великої Британії індійського походження. Air India висловлює найглибші співчуття сім'ям загиблих. Наші зусилля зараз повністю зосереджені на потребах усіх постраждалих, їхніх родин та близьких,
– зазначили в авіакомпанії.
Також додали, що повністю співпрацюють з органами влади, які розслідують авіакатастрофу.
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Раніше ЗМІ з посиланням на офіцера поліції повідомляли, що вцілілих начебто могло бути більше.
Єдиний, хто вижив у авіакатастрофі літака Air India в Ахмадабаді, – це британець Вішваш Кумар Рамеш.
Старший офіцер поліції розповів про його порятунок. Пасажир був біля аварійного виходу і зумів врятуватися, вистрибнувши через аварійні двері.
Поліція підтвердила, що наразі це єдиний відомий вцілілий.
"Є ймовірність, що серед поранених, які перебувають на лікуванні в лікарні, може бути більше вцілілих", – припускав офіцер Відхі Чаудхарі.