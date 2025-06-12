Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Загинули 229 пасажирів і 12 членів екіпажу

Авіакомпанія підтвердила, що лише одна людина на борту вижила внаслідок авіакатастрофи в Ахмадабаді.

В Air India уточнили, що загинули 229 пасажирів і 12 членів екіпажу. Єдиний, хто вижив, зараз перебуває в лікарні.

Той, хто вижив, є громадянином Великої Британії індійського походження. Air India висловлює найглибші співчуття сім'ям загиблих. Наші зусилля зараз повністю зосереджені на потребах усіх постраждалих, їхніх родин та близьких,

– зазначили в авіакомпанії.

Також додали, що повністю співпрацюють з органами влади, які розслідують авіакатастрофу.

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Раніше ЗМІ з посиланням на офіцера поліції повідомляли, що вцілілих начебто могло бути більше.

Єдиний, хто вижив у авіакатастрофі літака Air India в Ахмадабаді, – це британець Вішваш Кумар Рамеш.

Старший офіцер поліції розповів про його порятунок. Пасажир був біля аварійного виходу і зумів врятуватися, вистрибнувши через аварійні двері.

Поліція підтвердила, що наразі це єдиний відомий вцілілий.

"Є ймовірність, що серед поранених, які перебувають на лікуванні в лікарні, може бути більше вцілілих", – припускав офіцер Відхі Чаудхарі.