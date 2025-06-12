Літак здійснював рейс до Лондона. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на News18.

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Що відомо про жертв та постраждалих внаслідок авіакатастрофи у Індії

Наразі підтверджена загибель щонайменше 110 людей. На борту літака було близько 242 людей, зокрема 10 членів екіпажу.

Літак авіакомпанії Air India здійснював рейс Ахмабад-Лондон. Однак він впав неподалік аеропорту прямо на житлові райони.

На місці падіння літака працюють екстрені служби, місцеві жителі допомагають рятувальникам.

"З глибоким сумом підтверджую, що рейс AI 171 Air India, що виконував рейс Ахмедабад – Лондон Гатвік, сьогодні потрапив у трагічну аварію. Наші думки та найглибші співчуття з родинами та близькими всіх, хто постраждав від цієї руйнівної події", – каже голова Air India Натараджан Чандрасекаран.

Нагадаємо, момент падіння літака потрапив на відео. Він низько летів над містом, поки зрештою не розбився прямо на дахах будинків.