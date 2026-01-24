А некоторым привиделась даже РСЗО "Град". 24 Канал собрал данные о последствиях атаки на Белгород.

Что известно об атаке на Белгород?

Местные паблики предполагали, что под удар могла попасть Белгородская ТЭЦ. Говорят, что большинство ракет "сбили".

Впоследствии губернатор области Гладков даже подтвердил повреждения энергетических объектов.

Он также заявил, что это был самый массированный обстрел города. Утверждал, что обошлось без пострадавших.

Местные жаловались, что возле одного из жилых домов города горят обломки сбитых ракет.

Также в результате обстрела вспыхнула хозяйственная постройка.

А в Белгородском округе в селе Таврово в результате падения обломков в двух частных домах повреждены кровли.

