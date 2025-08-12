Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
Дивіться також У Відні сотні пасажирів 6 годин були заблоковані у спекотному та темному тунелі
Що відомо про зупинку швидкісного потяга в Австрії?
Інцидент стався ввечері у суботу, 9 серпня, на заході від Відня. Потяг прямував зі швейцарського Цюриха до австрійської столиці.
На станції Санкт-Пельтен один із пасажирів вийшов на перон, щоб перекурити під час проміжної зупинки, але не помітив, як зачиняються двері. Коли поїзд почав рух, чоловік вскочив у простір між двома вагонами, після чого почав стукати у найближче вікно, привертаючи увагу. Супроводжуючий персонал активував аварійне гальмування і забрали його всередину вагона.
Невідомо, з якою швидкістю рухався поїзд у цей момент, хоча максимальна швидкість може сягати 230 кілометрів на годину.
Речник австрійської залізниці Герберт Гофер назвав поведінку пасажира легковажною і безвідповідальною.
Такі речі зазвичай закінчуються тим, що хтось гине. Це не лише наражання самого себе на небезпеку – якщо ви опинитесь під поїздом, це буде клопіт для рятувальників, поліції, пожежної служби,
– наголосив він.
Чоловіком виявився 24-річний виходець з Алжиру, який після прибуття на віденську станцію Майдлінг був затриманий поліцією.
Через цю подію потяг прибув до Відня із затримкою у сім хвилин.