Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Що відомо про зупинку швидкісного потяга в Австрії?

Інцидент стався ввечері у суботу, 9 серпня, на заході від Відня. Потяг прямував зі швейцарського Цюриха до австрійської столиці.

На станції Санкт-Пельтен один із пасажирів вийшов на перон, щоб перекурити під час проміжної зупинки, але не помітив, як зачиняються двері. Коли поїзд почав рух, чоловік вскочив у простір між двома вагонами, після чого почав стукати у найближче вікно, привертаючи увагу. Супроводжуючий персонал активував аварійне гальмування і забрали його всередину вагона.

Невідомо, з якою швидкістю рухався поїзд у цей момент, хоча максимальна швидкість може сягати 230 кілометрів на годину.

Речник австрійської залізниці Герберт Гофер назвав поведінку пасажира легковажною і безвідповідальною.

Такі речі зазвичай закінчуються тим, що хтось гине. Це не лише наражання самого себе на небезпеку – якщо ви опинитесь під поїздом, це буде клопіт для рятувальників, поліції, пожежної служби,

– наголосив він.

Чоловіком виявився 24-річний виходець з Алжиру, який після прибуття на віденську станцію Майдлінг був затриманий поліцією.

Через цю подію потяг прибув до Відня із затримкою у сім хвилин.