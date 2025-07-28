У поїзді, що прямував з Відня до Гамбурга, перебувало близько 400 пасажирів. Через знеструмлення зупинилася система кондиціонування й частково зникло освітлення – люди опинилися в темряві та спеці, передає 24 Канал із посиланням на DW.

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Що відомо про аварію швидкісного поїзда у Відні?

Евакуація тривала понад шість годин. Оскільки деякі пасажири самовільно вийшли в тунель, рятувальникам довелося повністю знеструмити ділянку ще раз із міркувань безпеки. Це унеможливило запуск резервного поїзда, тож людей почали виводити через аварійні виходи.

О 20:00 евакуацію завершили, після чого пасажирів автобусами повернули до Відня.

Двом пасажирам надали допомогу на місці, але ніхто не потребував госпіталізації.

Через подію можливі затримки інших поїздів із Відня. У компанії Deutsche Bahn заявили, що причиною була технічна несправність, але уточнили, що цю ділянку обслуговує австрійська залізниця ÖBB.

Нагадаємо, що у небі над Лос-Анджелесом пасажирський літак дивом уникнув зіткнення з винищувачем.