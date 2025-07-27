Літак рейсу 1496, який прямував із Бурбанка до Лас-Вегаса, пробув у небі лише 6 хвилин, коли приватний військовий літак Hawker Hunter пролетів перед ним на дуже малій відстані – менше ніж за 3 кілометри і майже на тій самій висоті, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Що відомо про небезпечну ситуацію у небі над Лос-Анджелесом?

Один із пасажирів, Стів Уласевич, розповів, що спочатку відчув невелике падіння, як при турбулентності, але потім літак почав стрімко знижуватись. У салоні почалась паніка, люди кричали, думали, що літак падає. Згодом екіпаж пояснив, що їм довелося різко маневрувати, щоб уникнути зіткнення в повітрі.

Представники Southwest підтвердили, що пілоти отримали два сигнали про небезпеку зіткнення і відповідно піднімали та знижували літак. Зараз компанія з'ясовує деталі інциденту разом із Федеральною авіаційною адміністрацією США (FAA).

Відомо, що винищувач летів із Техасу до Каліфорнії. FAA розслідує, чому літаки опинилися так близько один до одного – чи це була помилка керування, чи хтось із них порушив правила.

За даними Flightradar24, пасажирський літак спочатку знизився на 475 футів, а потім піднявся на 600 футів за хвилину. Винищувач піднявся на 100 футів за кілька секунд.

Двох бортпровідників поранило, але пасажири не постраждали. Літак продовжив рейс і приземлився у Лас-Вегасі раніше запланованого часу.

До слова, 22 липня в провінції Брешія ультралегкий літак "Freccia" врізався в шосе, загинули адвокат Серджо Равалья та його партнерка Анна Марія Де Стефано.