Про це пише 24 Канал з посиланням на Spiegel. Подія трапилася у Верхній Швабії.

Дивіться також В Італії легкомоторний літак врізався в шосе та спалахнув: моторошне відео

Що відомо про аварію з поїздом в Німеччині?

Серйозна залізнична аварія сталася 27 липня на південному сході Баден-Вюртемберга – німецький пасажирський поїзд зійшов з рейок. У поліції та в органах місцевої влади повідомили про велику кількість поранених та кількох загиблих.

Офіційно про наслідки аварії ще не говорять. За даними диспетчерського центру, з рейок зійшов регіональний експрес Deutsche Bahn на лінії 55. Дизельні вагони, ймовірно, прямували маршрутом Зігмарінген – Ульм. Аварія сталася о 18:10 за місцевим часом біля Цвіфальтендорфа.

Відомо, що багато людей постраждали, усього в потязі перебувало близько 100 пасажирів.

На місці події людям надавали допомогу рятувальники та федеральна поліція Штутгарта.

Аварію назвали "інцидентом із масовими жертвами", що означає ситуацію, коли допомоги потребують багато постраждалих. З колії зійшло щонайменше два вагони поїзда, один з них упав на бік. На місці аварії також видно повалені дерева. Залізнична колія між Рідлінгеном та Мундеркінгеном була перекрита. Про причини аварії наразі не повідомляється.

Нагадаємо, в німецькому Дуйсбурзі в межах програми з покращення району знесли 63-метрову висотку. Її підірвали за допомогою 300 грамів вибухівки та 600 детонаторів.