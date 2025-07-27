Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Spiegel. Происшествие случилось в Верхней Швабии.

Смотрите также В Италии легкомоторный самолет врезался в шоссе и вспыхнул: жуткое видео

Что известно об аварии с поездом в Германии?

Серьезная железнодорожная авария произошла 27 июля на юго-востоке Баден-Вюртемберга – немецкий пассажирский поезд сошел с рельсов. В полиции и в органах местной власти сообщили о большом количестве раненых и нескольких погибших.

Официально о последствиях аварии еще не говорят. По данным диспетчерского центра, с рельсов сошел региональный экспресс Deutsche Bahn на линии 55. Дизельные вагоны, вероятно, следовали по маршруту Зигмаринген – Ульм. Авария произошла в 18:10 по местному времени возле Цвифальтендорфа.

Известно, что много людей пострадали, всего в поезде находилось около 100 пассажиров.

На месте происшествия людям оказывали помощь спасатели и федеральная полиция Штутгарта.

Аварию назвали "инцидентом с массовыми жертвами", что означает ситуацию, когда в помощи нуждаются много пострадавших. С рельсов сошло по меньшей мере два вагона поезда, один из них упал на бок. На месте аварии также видны поваленные деревья. Железнодорожная колея между Ридлингеном и Мундеркингеном была перекрыта. О причинах аварии пока не сообщается.

Напомним, в немецком Дуйсбурге в рамках программы по улучшению района снесли 63-метровую высотку. Ее взорвали с помощью 300 граммов взрывчатки и 600 детонаторов.