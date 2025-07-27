Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Як відбувалося знесення будинку Дуйсбурзі і для чого?

Так, для знесення 63-метрової багатоповерхівки використали близько 300 грамів вибухівки та 600 детонаторів. Знесення готували протягом кількох місяців. Як зазначає місцева влада, все пройшло успішно.

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Багатоквартирний будинок в районі Хоххайде був одним з шести оригінальних висотних будівель, також відомих як так звані "білі гіганти". Два "гіганти" знесли кілька років тому – у 2019-му та 2021-му роках.

Хоча у будинку, який знесли нині, й було 160 квартир, висотка стояла абсолютно пустою з липня 2020 року. Знесення будівель є частиною проєкту міського редевелопменту, спрямованого на те, щоб зробити нестабільний район більш привабливим. Влада хоче знести висотки з великою кількістю вільних і важкодоступних квартир, а ділянку перепланувати.

Відомо, що знесення третього "білого гіганта" наразі стане останнім. Річ у тім, що решта багатоповерхівок і квартири в них перебувають у приватній власності.

До слова, кілька тижнів тому у Тбілісі фасад аварійної будівлі обвалився на прямо людей. На жаль, внаслідок інциденту є загиблі та травмовані. Ймовірно, причиною стало природне руйнування конструкції.