Мінімальна температура у Софії сьогодні – 2 градуси тепла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Dir і OffNews.

Що відомо про негоду у Болгарії?

У столиці Болгарії Софії протягом 24 годин йшов дощ, який сьогодні вранці перетворився на сніг. Це супроводжується падінням температури і сильним вітром.

Метеорологи зазначають, що мінімальна температура у Софії складає 2 градуси, максимальна протягом доби – 6.

Національний інститут метеорології та гідрології оголосив помаранчевий рівень небезпечної погоди у 20 регіонах країни. Синоптики попереджають про наближення інтенсивних дощів, а в гірських районах – снігу. Надзвичайно сильний вітер очікують на сході країни. У 8 регіонах країни діє жовтий рівень небезпеки.

Сильний вітер повалив дерева, низка доріг заблоковані. Великий шар снігу ускладнив рух автострадами у напрямку столиці. На одній з ділянок утворився затор протяжністю 10 кілометрів.

У деяких районах зникло світло.

У Болгарії випав сніг: дивіться відео

While one part of Bulgaria is hit by severe floods, another is buried under tons of snow.



In many settlements, there are power outages due to the snow.



Roads and mountain passes are closed to vehicles. pic.twitter.com/MEG69P7Veu — Mr.Luminaris (@MrLuminaris) October 3, 2025

Курортні зони Болгарії тим часом накрила масштабна повінь: що відомо