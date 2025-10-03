Повідомляється про значні снігопади в багатьох країнах, в тому числі в Болгарії та Сербії. Прогнози показують, що такі погодні умови в цій частині Європи триватимуть, пише 24 Канал з посиланням на podroze.onet.

Читайте також Іспанію накрив шторм "Габріель": оголошували червоний рівень небезпеки

Як Балкани переживають сніг у жовтні?

Потужний зимовий шторм пронісся південною Європою, принісши в регіон значні снігопади. Сніжні бурі особливо вразили Балкани, де, за повідомленнями, снігопади пройшли не лише у високогір'ї, але й у містах, розташованих нижче.

Численні відео в Інтернеті відображають інтенсивність зимової негоди. У п'ятницю вранці столиця Болгарії, Софія, зазнала несподіваного снігового покриву, попри те, що розташована на висоті близько 595 метрів над рівнем моря.

Місто Софію у Болгарії засніжило: дивіться відео

Сніг вкрив не лише Болгарію, а й Сербію. Особливо сильно постраждали гірські райони, де випало ще більше снігу. За повідомленнями, сніговий покрив у цих регіонах сягнув від 30 до 40 сантиметрів і продовжує падати.

Сербію накрив снігопад: дивіться відео

Heavy snowfall is covering Kopaonik, Serbia tonight. (©infokop) pic.twitter.com/KNSMmUo1SP — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 3, 2025

Сербська метеорологічна служба зазначає, що легкий сніговий покрив можна спостерігати на висоті до 200 метрів над рівнем моря.

Дивіться, як засніжило Сербію: фото

Mt Kopaonik (1710m) 45cm of snow on this morning, new record for October! ️



Snow depth on this morning: Kukavica 56cm, Bjeluša 40cm, Blaževo 30cm, Melaje 26cm, Zlatibor 25cm, Ponorac 23cm, Crni Vrh & Reževiće 22cm...



Web cam photo from Kopaonik: https://t.co/ZH7t0EpJtU pic.twitter.com/rSdqv4kSUd — Milos Milic (@skomimaster) October 3, 2025

За прогнозами, снігопад у цих регіонах Європи триватиме щонайменше до суботи, в деяких районах за цей час може випасти ще до 10 сантиметрів снігу.

Хоча з неділі очікується покращення погодних умов, мешканцям слід готуватися до збереження низьких температур, оскільки нічні мінімуми опускатимуться значно нижче нуля – до 0 градусів за Цельсієм.

Які ще регіони охопили стихії?