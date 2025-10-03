Повідомляється про значні снігопади в багатьох країнах, в тому числі в Болгарії та Сербії. Прогнози показують, що такі погодні умови в цій частині Європи триватимуть, пише 24 Канал з посиланням на podroze.onet.
Читайте також Іспанію накрив шторм "Габріель": оголошували червоний рівень небезпеки
Як Балкани переживають сніг у жовтні?
Потужний зимовий шторм пронісся південною Європою, принісши в регіон значні снігопади. Сніжні бурі особливо вразили Балкани, де, за повідомленнями, снігопади пройшли не лише у високогір'ї, але й у містах, розташованих нижче.
Численні відео в Інтернеті відображають інтенсивність зимової негоди. У п'ятницю вранці столиця Болгарії, Софія, зазнала несподіваного снігового покриву, попри те, що розташована на висоті близько 595 метрів над рівнем моря.
Місто Софію у Болгарії засніжило: дивіться відео
Сніг вкрив не лише Болгарію, а й Сербію. Особливо сильно постраждали гірські райони, де випало ще більше снігу. За повідомленнями, сніговий покрив у цих регіонах сягнув від 30 до 40 сантиметрів і продовжує падати.
Сербію накрив снігопад: дивіться відео
Сербська метеорологічна служба зазначає, що легкий сніговий покрив можна спостерігати на висоті до 200 метрів над рівнем моря.
Дивіться, як засніжило Сербію: фото
За прогнозами, снігопад у цих регіонах Європи триватиме щонайменше до суботи, в деяких районах за цей час може випасти ще до 10 сантиметрів снігу.
Хоча з неділі очікується покращення погодних умов, мешканцям слід готуватися до збереження низьких температур, оскільки нічні мінімуми опускатимуться значно нижче нуля – до 0 градусів за Цельсієм.
Які ще регіони охопили стихії?
3 жовтня Болгарія стикнулася зі значними повенями. Курортні зони, такі як Еленіте, Несебр і Сонячний берег розпочали евакуацію мешканців.
29 вересня на узбережжі В'єтнаму сталася природна катастрофа. Тайфун Буалой приніс із собою сильні вітри та дощ.
А ще раніше – 22 вересня, на півночі Італії, зокрема в Мілані та провінції Комо, пройшли масштабні повені та зсуви ґрунту через значні опади.