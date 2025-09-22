У Мілані постраждали від повеней, а в провінції Комо – зсуви ґрунту. Регіон Ломбардія зачепило найбільше, пише 24 Канал з посиланням на ANSA та Express.

Читайте також У Туреччині вирують сильні лісові пожежі: під загрозою готелі й будинки в Анталії та Муглі

Які регіони Італії накрили зливи?

Район Нігуарда в Мілані зазнав особливо сильної повені після того, як річка Севезо вийшла з берегів. Провінції Монца і Варезе також значно постраждали від несприятливих погодних умов.



В Мілані через зливи сталися зсуви ґрунту / Фото Vigili del Fuoco

Згідно з повідомленнями, місцеві пожежники були мобілізовані для проведення численних надзвичайних операцій у відповідь на екстремальні умови, що вразили Ломбардію.



Північ Італії накрили сильні повені / Фото Express

Чому відбуваються такі погодні явища?

Експерти пов'язують зростання частоти та інтенсивності таких погодних явищ – спеку, посухи, сильні шторми та повені – з кліматичною кризою через викиди парникових газів, спричиненими людиною.

Хоча глобальному потеплінню сприяють різні джерела, головним винуватцем залишається спалювання викопного палива, такого як нафта, газ і вугілля, яке продовжує приносити значні прибутки світовим енергетичним компаніям.

Що відбувається в інших країнах?