У Мілані постраждали від повеней, а в провінції Комо – зсуви ґрунту. Регіон Ломбардія зачепило найбільше, пише 24 Канал з посиланням на ANSA та Express.
Які регіони Італії накрили зливи?
Район Нігуарда в Мілані зазнав особливо сильної повені після того, як річка Севезо вийшла з берегів. Провінції Монца і Варезе також значно постраждали від несприятливих погодних умов.
В Мілані через зливи сталися зсуви ґрунту / Фото Vigili del Fuoco
Згідно з повідомленнями, місцеві пожежники були мобілізовані для проведення численних надзвичайних операцій у відповідь на екстремальні умови, що вразили Ломбардію.
Північ Італії накрили сильні повені / Фото Express
Чому відбуваються такі погодні явища?
Експерти пов'язують зростання частоти та інтенсивності таких погодних явищ – спеку, посухи, сильні шторми та повені – з кліматичною кризою через викиди парникових газів, спричиненими людиною.
Хоча глобальному потеплінню сприяють різні джерела, головним винуватцем залишається спалювання викопного палива, такого як нафта, газ і вугілля, яке продовжує приносити значні прибутки світовим енергетичним компаніям.
Що відбувається в інших країнах?
