Статус Мачу-Пікчу як одного з семи нових чудес світу опинився під загрозою після того, як понад 900 туристів опинилися у пастці поряд з цією історичною пам'яткою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому статус Мачу-Пікчу опинився під загрозою?

Нещодавно сотні відвідувачів застрягли поблизу історичної пам'ятки у Перу через те, що залізничні колії заблокували протестувальники, що виступають проти великого контракту на громадський транспорт. Втім, це не перший протест, а лише останній з серії блокад, які завдали чимало шкоди місцевому туризму.

Соціальні заворушення щодо нової інфраструктури, створеної для відпочивальників, сягають ще 2023 року.

Натомість організація New7Wonders попередила, що невдачі у управлінні туризмом у південно-східному регіоні Перу, де й розташований Мачу-Пікчу, можуть призвести до того, що стародавнє поселення інків буде позбавлене свого статусу як одного з "Семи нових чудес світу".



Статус Мачу-Пікчу як нового чуда світу під загрозою / Фото Pexels

Організація написала листа уряду Перу після останнього туристичного зриву й попередила, що якщо конфлікт між туристами та місцевими й надалі загострюватиметься, рейтинг пам'ятки може бути переглянуто.

Окрім того, New7Wonders опублікували й публічного листя до народу Перу, в якому повідомила, що репутація пам'ятки псується через внутрішні конфлікти, а також через підвищення цін.

Якщо ці проблеми не будуть вирішені, вони можуть продовжувати впливати на імідж Перу як місця, де відвідувачі мають поганий досвід, і таким чином поставити під загрозу довіру до Мачу-Пікчу як одного з наших семи чудес світу,

– йшлося у повідомленні.

Звання "чуда світу" передбачає зобов'язання щодо відповідального поводження з цим місцем та його збереження.

Чому біля Мачу-Пікчу відбуваються протести?

Протестувальники виступають проти автобусного сполучення, що призначене для перевезення туристів до цитаделі та назад. Нещодавно було укладено новий контракт, і його прозорість вже встигли оскаржити місцеві мешканці, пише Bloomberg.

Цей маршрут щороку приносить близько 32 мільйонів доларів, і відсутність прозорості під час тендеру стала великою проблемою для місцевої громади – і саме це стало "останньою краплею, що переповнила чашу".

