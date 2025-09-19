Статус Мачу-Пикчу как одного из семи новых чудес света оказался под угрозой после того, как более 900 туристов оказались в ловушке рядом с этой исторической достопримечательностью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему статус Мачу-Пикчу оказался под угрозой?

Недавно сотни посетителей застряли вблизи исторической достопримечательности в Перу из-за того, что железнодорожные пути заблокировали протестующие, выступающие против большого контракта на общественный транспорт. Впрочем, это не первый протест, а лишь последний из серии блокад, которые нанесли немало вреда местному туризму.

Социальные беспорядки по новой инфраструктуре, созданной для отдыхающих, достигают еще 2023 года.

Зато организация New7Wonders предупредила, что неудачи в управлении туризмом в юго-восточном регионе Перу, где и расположен Мачу-Пикчу, могут привести к тому, что древнее поселение инков будет лишено своего статуса как одного из "Семи новых чудес света".



Статус Мачу-Пикчу как нового чуда света под угрозой / Фото Pexels

Организация написала письмо правительству Перу после последнего туристического срыва и предупредила, что если конфликт между туристами и местными и в дальнейшем будет обостряться, рейтинг памятника может быть пересмотрен.

Кроме того, New7Wonders опубликовали и публичное письмо к народу Перу, в котором сообщила, что репутация достопримечательности портится из-за внутренних конфликтов, а также из-за повышения цен.

Если эти проблемы не будут решены, они могут продолжать влиять на имидж Перу как места, где посетители имеют плохой опыт, и таким образом поставить под угрозу доверие к Мачу-Пикчу как одного из наших семи чудес света,

– говорилось в сообщении.

Звание "чуда света" предусматривает обязательства по ответственному обращению с этим местом и его сохранению.

Почему возле Мачу-Пикчу происходят протесты?

Протестующие выступают против автобусного сообщения, предназначенного для перевозки туристов в цитадель и обратно. Недавно был заключен новый контракт, и его прозрачность уже успели обжаловать местные жители, пишет Bloomberg.

Этот маршрут ежегодно приносит около 32 миллионов долларов, и отсутствие прозрачности во время тендера стало большой проблемой для местной общины – и именно это стало "последней каплей, переполнившей чашу".

