Европейский Союз уже подготовил скоординированный план и рекомендации по возвращению домой украинцев, бежавших от войны, или изменение их официального статуса, когда позволят условия, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз Совета ЕС.

Какие рекомендации по выходу украинцев из статуса временной защиты?

Совет Евросоюза хочет, чтобы украинцы возвращались домой постепенно и безопасно – когда это будет возможно. Впрочем, для тех, кто не сможет или не захочет вернуться, будут созданы условия для перехода в другой легальный статус проживания.

Уместно готовиться к тому дню, когда украинцы смогут вернуться домой, чтобы помогать восстанавливать свою страну,

– заявил министр по делам иммиграции и интеграции Дании Кааре Дибвад Бек.

Страны ЕС смогут выдавать специальные разрешения на проживание в случае, если человек имеет семейные связи в стране, начал обучение или нашел работу. Но в Евросоюзе также будут предлагать и программы для тех, кто хочет вернуться в Украину. Украинцы смогут поехать домой на некоторое время, одновременно не теряя временной защиты – такие программы будут согласованы с украинскими властями.

Кроме того, в ЕС планируют открыть и специальные центры, где украинцам будут предоставлять нужную информацию, помогать с поиском работы и документами. И рекомендации, что приняли в Совете ЕС – это не закон, а только установка, чтобы страны-члены действовали согласованно.

Какие еще новости о временной защите для украинцев следует знать?