Документ предлагает продлить его действие до марта 2027 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.
Продолжит ли Литва временную защиту для украинцев?
Сейчас украинцы в Литве имеют вид на жительство действующие до 4 марта 2026 года. Если предложенные изменения получат одобрение, эти разрешения будут автоматически продлены еще на 1 год.
Общая позиция Европейского Союза – продолжить временную защиту, ведь война еще не закончилась. Это естественное решение,
– заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.
МВД объявило, что такие меры облегчат административное бремя как для граждан Украины, так и для сотрудников миграционной службы, поскольку ежедневно регистрируется в среднем 30 – 40 новых заявлений на временное проживание.
Продление срока действия статуса временной защиты также внесет изменения в действующие нормативно-правовые акты. В частности, иностранцы, имеющие этот статус, больше не будут обязаны демонстрировать знание литовского языка во время работы в стране. Такое решение было принято правительством в начале июля.
Заметим, сейчас около 47 600 украинцев пользуются временной защитой в Литве. Он предоставляет им право на проживание, работу, соцподдержку, медицинскую помощь, жилье, а также на образование детей.
Что для украинцев вводят страны ЕС?
- Прежде всего следует заметить, что с 12 октября 2025 года украинцев ждут новые правила пересечения границы. ЕС внедряет систему въезда/выезда (EES), которая призвана упростить путешествия в его пределах.
- В то же время количество заявок на убежище от украинцев в ЕС и Швейцарии выросло на 29% в первой половине 2025 года, достигнув более 16 000.
- Между тем убежища для украинцев в Нидерландах переполнены, и некоторым новоприбывшим отказывают в предоставлении жилья.
- А Польша одобрила законопроект, регулирующий выплаты социальной помощи, в частности программы "800+", "Добрый старт" и "Активные родители".