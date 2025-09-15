Документ предлагает продлить его действие до марта 2027 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

Продолжит ли Литва временную защиту для украинцев?

Сейчас украинцы в Литве имеют вид на жительство действующие до 4 марта 2026 года. Если предложенные изменения получат одобрение, эти разрешения будут автоматически продлены еще на 1 год.

Общая позиция Европейского Союза – продолжить временную защиту, ведь война еще не закончилась. Это естественное решение,

– заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

МВД объявило, что такие меры облегчат административное бремя как для граждан Украины, так и для сотрудников миграционной службы, поскольку ежедневно регистрируется в среднем 30 – 40 новых заявлений на временное проживание.

Продление срока действия статуса временной защиты также внесет изменения в действующие нормативно-правовые акты. В частности, иностранцы, имеющие этот статус, больше не будут обязаны демонстрировать знание литовского языка во время работы в стране. Такое решение было принято правительством в начале июля.

Заметим, сейчас около 47 600 украинцев пользуются временной защитой в Литве. Он предоставляет им право на проживание, работу, соцподдержку, медицинскую помощь, жилье, а также на образование детей.

