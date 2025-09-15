Документ пропонує продовжити його дію до березня 2027 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

Чи продовжить Литва тимчасовий захист для українців?

Наразі українці у Литві мають посвідки на проживання чинні до 4 березня 2026 року. Якщо запропоновані зміни отримають схвалення, ці дозволи будуть автоматично продовжені ще на 1 рік.

Загальна позиція Європейського Союзу – продовжити тимчасовий захист, адже війна ще не закінчилася. Це природне рішення,

– заявив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович.

МВС оголосило, що такі заходи полегшать адміністративний тягар як для громадян України, так і для співробітників міграційної служби, оскільки щодня реєструється в середньому 30 – 40 нових заяв на тимчасове проживання.

Продовження терміну дії статусу тимчасового захисту також внесе зміни до чинних нормативно-правових актів. Зокрема, іноземці, які мають цей статус, більше не будуть зобов'язані демонструвати знання литовської мови під час роботи в країні. Таке рішення було прийнято урядом на початку липня.

Зауважимо, зараз близько 47 600 українців користуються тимчасовим захистом у Литві. Він надає їм право на проживання, роботу, соцпідтримку, медичну допомогу, житло, а також на освіту дітей.

Що для українців запроваджують країни ЄС?