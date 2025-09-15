Документ пропонує продовжити його дію до березня 2027 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.
Чи продовжить Литва тимчасовий захист для українців?
Наразі українці у Литві мають посвідки на проживання чинні до 4 березня 2026 року. Якщо запропоновані зміни отримають схвалення, ці дозволи будуть автоматично продовжені ще на 1 рік.
Загальна позиція Європейського Союзу – продовжити тимчасовий захист, адже війна ще не закінчилася. Це природне рішення,
– заявив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович.
МВС оголосило, що такі заходи полегшать адміністративний тягар як для громадян України, так і для співробітників міграційної служби, оскільки щодня реєструється в середньому 30 – 40 нових заяв на тимчасове проживання.
Продовження терміну дії статусу тимчасового захисту також внесе зміни до чинних нормативно-правових актів. Зокрема, іноземці, які мають цей статус, більше не будуть зобов'язані демонструвати знання литовської мови під час роботи в країні. Таке рішення було прийнято урядом на початку липня.
Зауважимо, зараз близько 47 600 українців користуються тимчасовим захистом у Литві. Він надає їм право на проживання, роботу, соцпідтримку, медичну допомогу, житло, а також на освіту дітей.
Що для українців запроваджують країни ЄС?
- Насамперед слід зауважити, що з 12 жовтня 2025 року на українців чекають нові правила перетину кордону. ЄС впроваджує систему в'їзду/виїзду (EES), яка покликана спростити подорожі в його межах.
- Водночас кількість заявок на притулок від українців у ЄС та Швейцарії зросла на 29% у першій половині 2025 року, досягнувши понад 16 000.
- Тим часом притулки для українців у Нідерландах переповнені, і деяким новоприбулим відмовляють у наданні житла.
- А Польща схвалила законопроєкт, що регулює виплати соціальної допомоги, зокрема програми "800+", "Добрий старт" та "Активні батьки".