Чиновники називають ситуацію "критичною". Про це пише 24 Канал з посиланням на NOS.

З якою проблемою стикнулися біженці в Нідерландах?

Асоціація муніципалітетів Нідерландів (VNG) опублікувала заяву, в якій вказала про "дуже критичну ситуацію" і закликала уряд вжити негайних заходів. Організація закликає збільшити фінансування та розробити довгострокову стратегію для розв'язання нагальних проблем, з якими стикаються муніципалітети.

Зараз у Нідерландах налічується понад 97 000 муніципальних місць для приймання біженців, і "практично всі" – зайняті. Тим часом щотижня до Нідерландів прибувають близько 300 українців,

– кажуть в Асоціації.

Нещодавно місто Утрехт вперше відмовило українським біженцям. Там також заявили, що брак коштів може призвести до закриття місцевих притулків у найближчому майбутньому. При цьому муніципалітети не мають права відмовляти українцям у притулку.

Крім того, багато об'єктів, призначених для українських біженців, не є власністю муніципалітетів, що вимагає орендних платежів, які обтяжують і без того обмежені бюджети. Зусилля зі створення нових притулків стикаються з додатковими перешкодами, оскільки підприємці часто вимагають фінансових гарантій перед проведенням необхідних ремонтних робіт.

Міністерство у справах біженців та міграції усвідомлює ці проблеми й вивчає довгострокові рішення. Зокрема, ймовірніше, незабаром українці з достатніми доходами робитимуть внесок у плату за оренду або самі забезпечуватимуть себе житлом.

Які останні зміни для українців в Нідерландах?