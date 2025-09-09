А дехто навіть закликає польський уряд не допустити цього. Про це пише 24 Канал з посиланням на Facebook Василя Боднара.

Яка реакція на вивчення української як другої іноземної у Польщі?

Посол України в Польщі висловив занепокоєння у зв'язку з помітним зростанням недружньої риторики, спрямованої проти українців, які проживають у Польщі. Він наголосив на поширеності дезінформації та маніпулятивних висловлювань, що надходять як від анонімних джерел, так і від відомих польських політиків.

Окремо Боднар звернув увагу на суперечки навколо пропозиції запровадити українську мову як другу іноземну в польських школах.

Поява дискусії на тему викладання української як іноземної у польських школах не супроводжувалась жодними змінами до польського законодавства. Ця пропозиція з'явилась виключно в рамках чинного законодавства Польщі й не вимагала жодних нововведень чи змін,

– наголосив Боднар.

Він також підкреслив позитивний внесок українців у Польщі. Так, у 2024 році громадяни України внесли у польський бюджет 15,1 мільярда злотих, а виплати, здійснені їм у рамках програми "Rodzina 800+" – склали близько 2,8 мільярда злотих.

Крім того, посол зазначив, що на українців наразі припадає понад 2,7% ВВП Польщі, що відіграє життєво важливу роль у зміцненні економіки країни.

Чи обмежать право на вивчення української у школах?

Посол підкреслив важливість вивчення української мови як другої іноземної, назвавши її життєво важливим каналом для поглиблення взаєморозуміння та співпраці між Україною та Польщею.

Станом на кінець травня 2025 року польська мова викладається у 577 школах у різних регіонах України, а понад 90 000 українських студентів записалися на курси польської мови,

– заявив він.



Посол України в Польщі закликав запровадити українську мову як другу іноземну

Боднар також торкнувся питання викладання російської мови в Польщі, зазначивши, що станом на 2024 рік вона пропонується у 2 115 школах, а приблизно 166 000 учнів вивчають її як додаткову мову.

У світлі цих подій посол Боднар закликав польську владу забезпечити громадянам України можливість реалізувати своє право на освіту, виступаючи за рівні умови для української мови порівняно з іншими іноземними мовами.

На завершення підкреслив, що українці не прагнуть асиміляції, а скоріше хочуть зберегти свою культурну ідентичність під час тимчасового проживання в Польщі.

